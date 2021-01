Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Im Laufe des Montages, 18.01.2021, kam es in der Leipziger Straße in Jena zu einer Verkehrsunfallflucht. Wie eine Zeugin der Polizei mitteilte, stellte sie einen silbernen PEUGEOT fest, der Schäden im hinteren linken Fahrzeugbereich aufwies. Der Pkw, welcher gegenüber einer Bekleidungsfiliale stand, wurde augenscheinlich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt und der Verursacher hat sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Den Unfallhergang konnte die Zeugin allerdings nicht beobachten. Nach ersten Einschätzungen beträgt der entstandene Schaden mindestens 5000 Euro, sodass durch den Unfall wirtschaftlichen Totalschaden an dem Peugeot entstanden ist.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

