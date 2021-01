Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Jena (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr, kam es in der Pestalozzistraße in Jena zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Besitzerin eines SUZUKI wurde durch eine Nachbarin darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Fahrzeug durch einen anderen PKW beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hat sich aber anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Der beschädigte Suzuki war ordnungsgemäß in der Pestalozzistraße, Höhe der Hausnummer 3, abgestellt. Beim Ausparkvorgang stieß dann ein grüner Renault gegen die Fahrzeugfront des Suzuki. Das Kennzeichen des Verursachers konnte, aufgrund einer defekten Kennzeichenbeleuchtung, durch die Zeugin nicht richtig erkannt werden, lediglich die Buchstaben BLK- für Burgenlandkreis wurden gesehen. Diese gab aber an, dass ein Radfahrer unmittelbar nach der Kollision dem Verursacherfahrzeug bis zur Kreuzung Am Jenzig folgte und möglicherweise nähere Angaben zum Fahrzeug und dessen Fahrer tätigen kann.

Die Polizei Jena sucht nun nach weiteren Unfallzeugen und bittet explizit den Radfahrer sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat den Vorfall noch beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

