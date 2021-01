Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit in Gewerbegebiet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochvormittag artete eine Streitigkeit im St. Gangloffer Gewerbegebiet leicht aus. Da es Unstimmigkeiten bezüglich eines Lkw-Anhängers gab, wurde die Herausgabe an den eigentlichen Fahrer verweigert. Darüber war der 51-Jährige so sehr aufgebracht, dass er den 35-jährigen Fuhrparkleiter gegen eine Gitterbox drückte. Dieser erlitt daraufhin Schmerzen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde gefertigt.

