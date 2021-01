Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungsmeldung Supermarktbrand Apolda

Jena (ots)

Zu einem sehr spektakulären, aber dennoch unfreiwilligen Feuerwerk kam es am frühen Montagmorgen in Apolda. Durch den Brand eines Supermarktgebäudes stiegen unzählige Feuerwerkskörper, welche sich im Lager des Einkaufsmarktes befanden, in den Nachthimmel auf. Das Gebäude, indem sich auch eine Bäckereifiliale befand, brannte vollständig nieder. Auch nachdem der Brand soweit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte, entflammten im Laufe des Tages immer wieder Glutnester, welche die Arbeit der Kriminalpolizei vor Ort unmöglich machten. Folglich konnten erst Dienstag die Kriminalbeamten ihre Arbeit vollumfänglich aufnehmen und den Brandort untersuchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet die Brandursache auf einen technischen Defekt hin. Die bisherigen Ermittlungen brachten keine Hinweise auf strafbare Handlungen. Nichtsdestotrotz sind die Ermittlungen der Brandermittler noch nicht abgeschlossen. Auch eine Einschätzung, wie hoch der entstandene Sachschaden nun tatsächlich ist, kann durch die Polizei aktuell noch nicht gegeben werden. Der tatsächliche Gesamtschaden wird durch die beauftragten Versicherungen ermittelt

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Zeugen. Wer hat vor dem Brand Beobachtungen am Brandort getroffen? (zu Personen, Fahrzeugen oder Auffälligkeiten am späteren Brandobjekt)

Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Jena unter 03641- 81 2464 oder unter KPI.Jena@polizei.thueringen.de

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell