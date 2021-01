Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlgedeutete "Kunst"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Angebliche Gaunerzinken meldete am Dienstagmittag ein Zeuge in Stadtroda. Diese wurden durch Unbekannte an der ehemaligen Straßenmeisterei angebracht. Nach der Begutachtung vor Ort konnte aber "Entwarnung" gegeben werden. Der oder die Täter haben "lediglich" an vier Bäumen, die sich neben dem Radweg auf Höhe der Liegenschaft befinden, mit weißer Sprühfarbe unterschiedliche Graffito angebracht.

