Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am 19.01.2021 befuhr ein 40-jähriger Fahrer mit seinem Lkw VW Crafter gegen 17:00 Uhr die Kreisstraße zwischen Pfiffelbach in Richtung Willerstedt, als ca. 1 km hinter dem Ortsausgang Pfiffelbach zwei kleine Rehe von rechts auf die Fahrbahn sprangen. Der Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr zu bremsen, sodass er mit beiden Tieren zusammenstieß. Durch den Aufprall waren beide Rehe sofort tot. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand am Stoßfänger Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.

Drei ausländische Mitbürger gerieten in den frühen Morgenstunden des 20.01.2021 an der ARAL-Tankstelle in Apolda in einen Streit, woraufhin die Polizei zum Einsatz kam. Dabei wurde festgestellt, dass sie mit einem PKW Opel Astra zur Tankstelle gefahren sind. Alle drei Personen standen jedoch unter erheblichen Einfluss von Alkohol. Durch Einsichtnahme der Videoaufzeichnung konnte der Fahrer eindeutig festgestellt werden. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er wurde zwecks Blutentnahme ins Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht. Weiterhin wurden seine Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da die Personen außerdem gegen die nächtliche Ausgangssperre der Corona-Schutzverordnung verstoßen haben, wurden zusätzlich OWI-Anzeigen gefertigt.

