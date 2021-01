Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.01.2021

Weimar (ots)

Betrugsversuch

Die Nachricht, dass er ein Gewinner der Verlierer sei erhielt gestern ein Mann aus Göttern. Aus mehreren Teilnehmern, die in der Vergangenheit erfolglos an Gewinnspielen teilgenommen haben, sei der 77-Jährige nun gelost wurden. Am Telefon versprach man ihm einen Gewinn in mittlerer fünfstelliger Höhe. Um die Summe zu bekommen, müsste er nur diverse Gutscheinkarten kaufen und diese dann dem Überbringer des Geldes aushändigen. Vermutlich genau wie der Mann den Braten gerochen hat, haben die Betrüger mitbekommen, dass sie bei ihm an der falschen Stelle sind. Die informierte Polizei beobachtete das Haus des vermeintlichen Gewinners über einen längeren Zeitraum. Es meldete sich aber niemand mehr.

Fahrrad ausgeliehen

Eine Frau aus der Nordvorstadt erstattete am Montag Anzeige, weil ihr Fahrrad aus dem Flur des Mehrfamilienhauses entwendet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass eine weitere Hausbewohnerin am Sonntagabend Besuch hatte. Da der 15-Jährige sich in der Zeit vertat und den Heimweg nicht mehr vor Beginn der nahenden Ausgangssperre geschafft hätte, entschloss er sich das Fahrrad aus dem Flur bis zum nächsten Morgen zu leihen. Dumm nur, dass er dem Besitzer davon nichts gesagt hatte. Schon während die Polizisten mit ihm Kontakt aufnahmen, um den Verdacht zu hinterfragen, befand er sich mit dem Rad auf dem Rückweg zum Eigentümer. Er gab es zurück und entschuldigte sich. Eine Anzeige wurde dennoch aufgenommen.

Brand

In Weimar Schöndorf kam es in einer Kleingartenanlage in der vergangenen Nacht zu einem Brand. Eine massive Laube stand bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr im Vollbrand. Aufgrund der Geräuschkulisse vor Ort entstand der Verdacht, dass in dem Gartenhaus mehrere pyrotechnische Erzeugnisse gelagert wurden. Eine genaue Betrachtung des Objektes räumte diesen Verdacht allerdings aus. Vermutlich wurden die "Knallgeräusche" durch das Verbrennen von verbauten Materialien ausgelöst.

Verkehrskontrollen

In Kranichfeld geriet am Montagmorgen der 31-jährige Fahrer eines Fords in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Stedtener keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis geführt.

Gegen Mittag geriet in der Bahnstraße ein VW-Transporter in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen derer wurde mit dem 36-jährigen Fahrzeugführer ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv und legte den Verdacht nahe, dass der Weimarer in jüngster Vergangenheit sowohl Cannabis als auch Amphetamine konsumiert hat. Eine im Anschluss durchgeführte Blutentnahme wird diesbezüglich Gewissheit bringen. Mit seinem Renault wurde gestern am frühen Nachmittag ein 46-jähriger Weimarer in der Carl-August-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen den Geruch von Alkohol wahr und ließen den Mann einen Test durchführen. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Sein Führerschein wurde allerdings nicht sichergestellt - er hatte keinen mehr.

