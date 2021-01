Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unverrichteter Dinge entkommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Montagmorgen meldete ein Mitarbeiter einer Firma in der Eisenberger Carl-von-Ossietzky-Straße, dass in der Nacht zum Montag eine Person unberechtigt auf dem Betriebsgelände aufhältig war. Spuren im Schnee, welche zu einem Schuppen führten, bestätigten dies. Vermutlich war der Unbekannte auf der Suche nach Altmetall, welches in der Vergangenheit im besagten Schuppen gelagert wurde. In der besagten Nacht jedoch war der Schuppen leer, sodass der unbekannte unverrichteter Dinge das Grundstück wieder verließ. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell