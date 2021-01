Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bremse losgelassen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vermutlich betätigte ein 46-jähriger Fahrer eines Kleintransporters VW seine Bremse nicht richtig. Kurz nach 07:00 Uhr am Montag befuhr dieser die Georgenstraße in Richtung Schmiedehäuser Straße in Camburg und musste verkehrsbedingt halten. Auf einmal rollte der Transporter rückwärts und stieß gegen den dahinter befindlichen Pkw Renault, an welchem folgend ein Sachschaden entstand.

