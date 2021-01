Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinke unterwegs

Jena (ots)

Zwei Graffitischmierereien wurden am Montag der Jenaer Polizei gemeldet. Zum einen "verewigten" sich Unbekannte an einer Schrankenanlage sowie einer Metallstele in der Rathenaustraße. Zum anderen beschmierten "Künstler" ein Tankstellengebäude in der August-Bebel-Straße. Die Sachschadenshöhe ist aktuell unbekannt. Eine "Botschaft" sowie ein politischer Hintergrund konnten nicht erkannt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

