Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Durch einen aufmerksamen Bürger wurde ein Einbruch in eine Garage im Garagenkomplex August-Berger-Straße in Apolda bekannt. Der Täter war hier offensichtlich mit einem Fahrrad unterwegs, da frische Reifenspuren im Schnee zu sehen waren. Das Garagentor wurde aufgebrochen, wobei leichter Schaden entstand. Was aus der Garage entwendet wurde, ist derzeitig noch nicht bekannt, da der Eigentümer erst ermittelt werden muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell