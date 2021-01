Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sauna in Brand geraten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Brand eines Nebengelasses kam es in den frühen Morgenstunden des Montages in Stadtroda. Gegen 05:30 Uhr teilte die Rettungsleistelle mit, dass die Feuerwehr in die Bürgeler Straße ausgerückt ist. Etwa eine Stunde dauerte der Löschangriff. Im Bereich des Schornsteines der Sauna, welche sich in dem Nebengebäude befand und am Sonntag in Betrieb war, ist der Brand vermutlich ausgebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

