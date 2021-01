Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Licht angelassen

Jena (ots)

In der Binswangerstraße in Jena sind Unbekannte in einen Keller eingebrochen. Der Sicherheitsdienst stellte in der Nacht zu Montag, gegen 02:30 Uhr, Licht im Keller fest und bemerkte das gewaltsam geöffnete Abteil. Ob aus dem Keller etwas entwendet wurde, kann noch nicht gesagt werden, da noch nicht geklärt werden konnte, wer das Kellerabteil nutzt. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern gibt es aktuell nicht.

