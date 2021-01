Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durstige Diebe

Jena (ots)

Einen Einbruch in mehrere Gärten in der Kleingartenanlage "Am Birnstiel" zeigte ein 62-Jähriger am Sonntagvormittag bei der Polizei in Jena an. Unbekannte sind unerlaubt in mehrere Kleingärten eingedrungen und haben von insgesamt vier Gärten die Laubentüren eingedrückt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist bekannt, dass mehrere Flaschen Bier entwendet wurden. Ob noch weiteres Beutegut durch den oder die Täter mitgenommen wurde, muss im Laufe der Ermittlungen geklärt werden. Diverse Gartengeräte, welche die Unbekannten aus einem Garten an sich genommen haben, wurden auf dem Grundstück eines Nachbarn wiedergefunden und an den Eigentümer ausgehändigt.

