LPI-J: Medieninformation der PI Weimar

Sachbeschädigung

Am 17.01.2021 kam es gegen 07:00 Uhr an der Aral-Tankstelle in der Berkaer Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein ca. 70 Jahre alter Mann legte eine Plastikflasche mit Frostschutz unter den Reifen des Fahrzeuges einer 42-jährigen Frau. Beim Anfahren zerplatzte die Flasche. Grund hierfür war vermutlich ein Streit im Kassenbereich über die Reihenfolge des Abkassierens. Im Anschluss erfolgte die Auswertung der Videoaufnahmen durch die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am frühen Morgen des 17.01. in der Heldrunger Straße. Die Fahrerin eines PKW versuchte von der Allstedter Straße aus über eine Rasenrabatte in die Heldrunger Straße zu gelangen. Sie rangierte mehrfach zwischen einem großen Stein und einer Straßenlaterne hin und her und beschädigte die Straßenlaterne beim Rückwärtsfahren. Im Anschluss verließ die Fahrerin die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Das Fahrzeug wurde verschlossen im Nahbereich aufgefunden. Die Spuren der Beschädigungen am Fahrzeug passen zu denen an der Laterne. Der Schaden an der Laterne wird auf ca. 500,-Euro geschätzt. Die Fahrer/Halterermittlung führte zu einer 25-jährigen Frau, die die Tat einräumte.

Brandfall

Zu einem Kellerbrand kam es am Vormittag gegen 11:00 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße. Im Waschmaschinenraum des Mehrfamilienhauses entzündete sich ein Wäschetrockner wegen eines technischen Defektes und sorgte für reichlich Qualmentwicklung. Die Berufsfeuerwehr Weimar hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte nach ausgiebiger Lüftung die Räume zur Nutzung für die Bewohner freigeben.

Einbruchsdiebstahl

Am 17.01. wurden am frühen Nachmittag gegen 14:00 Uhr zwei Kellereinbrüche in der Paul-Klee-Straße polizeilich bekannt. Aus einem der betroffenen Keller wurde ein E-Bike im Wert von 3700,-Euro und aus dem zweiten Keller mehrere Monitore im Wert von 800,-entwendet. Der oder die unbekannt gebliebenen Täter verursachten beim gewaltsamen Öffnen der Keller einen Schaden von mindestens 200,-Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 entgegen.

Hausfriedensbruch

In der Carl-von-Ossietzky-Straße kam es am 17.01. gegen 22:00 Uhr zu einem Hausfriedensbruch durch eine 40-jährige Frau. Trotz bestehenden Hausverbotes betrat die Frau ihre ehemalige Wohnung. Durch ihren Ex-Lebenspartner wurde sie aufgefordert die Wohnung zu verlassen. Sie nahm die Wohnungsschlüssel an sich und verließ das Haus. Der 45-jährige Wohnungsinhaber erstatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

