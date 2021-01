Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 14-Jähriger mit Marihuana erwischt

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, kurz nach 01.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 14-jährigen Jungen in der Stauffenbergstraße in Jena Lobeda. Dieser war den Beamtenaufgefallen, da er zu später Stunde noch unterwegs war. Bei der folgenden Personenkontrolle wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurden die Eltern des Jungen über den Sachverhalt informiert.

