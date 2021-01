Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Körperverletzung in Jena Lobeda gesucht

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, wurde der Polizei Jena eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Fritz-Ritter-Straße in Jena gemeldet. Der Mitteiler hatte mehrere Personen laut herumschreien hören und stellte schließlich im Hausflur fest, dass am Boden zahlreiche Blutspuren waren. Die sofort eingesetzten Polizeibeamten konnten im Hausflur keine Personen mehr feststellen. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Feststellung einer geschädigten Person, beziehungsweise dem Täter. Die Beamten stellten in mehreren Etagen des Hauses Blutspuren am Boden fest. In Anbetracht der Gesamtumstände ist von einem Körperverletzungsdelikt auszugehen. Die Polizei Jena ermittelt zum Sachverhalt und sucht Zeugen!

