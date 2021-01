Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durch Telefonanruf unachtsam

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Nicht ganz so glimpflich kam eine 58-Jährige am Donnerstagmittag zwischen Eisenberg und Gösen davon. Die Frau war mit ihrem Renault in Richtung Gösen unterwegs, als auf ihrem Handy ein Anruf einging. Da die Frau das Telefonat entgegennehmen wollte, griff sie zu ihrer Tasche und suchte nach dem Mobiltelefon. Doch dieser kleine Moment der Unachtsamkeit reichte schon aus, dass die Renault-Fahrerin nach links von der Fahrbahn kam, sich mehrfach überschlug und nach etwa 50 Metern, auf einem angrenzenden Feld, zum Stehen kam. Die Frau musste leicht verletzt ins Klinikum gebracht werden.

