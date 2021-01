Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mitternachtssnack löste Feuerwehreinsatz aus

Jena (ots)

Ein kleiner Mitternachtssnack löste in den frühen Morgenstunden des Freitages einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Gegen 01:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass aus einer Wohnung in der Talstraße der akustische Alarm eines Heimrauchmelders zu vernehmen ist. Der Wohnungsinhaber allerdings auf Klopfen die Tür nicht öffnet. Dies ließ Schlimmes vermuten. Allerdings stellte sich die Situation dann glücklicherweise als halb so wild dar. Der Bewohner konnte dann angetroffen werden und die Rauchentwicklung rührte aus einem angebrannten Mitternachtsmahl her. Dem Mann ging es gut und für die eingesetzten Kräfte bestand kein Handlungsbedarf mehr.

