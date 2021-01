Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter "Stoff" am Steuer

Jena (ots)

Nicht ganz so viel "Glück" hatte ein 47-Jähriger in den Abendstunden des Donnerstages. Der Mann war mit seinem Skoda Am Planetarium in Jena unterwegs, als ihn Polizeibeamte gegen 22:00 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die eingesetzten Beamten stellten zügig Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,26 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten.

