Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Knapp vorbei

Jena (ots)

Knapp unter der Promillegrenze zur Straftat zeigte am Donnerstagmittag der Alkoholtest eines 58-Jährigen an. Der Mann wurde mit seinem Opel, gegen 12:00 Uhr, von Polizeibeamten in der Kahlaischen Straße gestoppt und kontrolliert. Sein erster Test brachte ein Ergebnis von 1,02 Promille, ein zweiter Test auf der Polizeidienststelle brachte dann Bestätigung. Das Fahrzeug musste 58-Jährige erstmal stehen lassen.

