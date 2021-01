Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übersehen

Jena (ots)

In der Kahlaischen Straße in Jena kam es am Donnerstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die 49-Jährige befuhr den Geh- und Radweg, als ein Peugeot-Fahrer sein Grundstück verlassen wollte. Er übersah beim Herausfahren aus seiner Ausfahrt die herannahende und bevorrechtigte Radlerin und es kam zur Kollision. Hierbei verletzte sich die Frau leicht, musste aber nicht ins Klinikum gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell