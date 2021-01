Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf auf einen Streich

Jena (ots)

Auf Beutezug begaben sich unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Paul-Schneider-Straße in Jena. Insgesamt fünf Geschäftsräume versuchten der oder die Täter aufzuhebeln, unter anderem Physiotherapiepraxen und ein Bürogebäude des Uniklinikum wurden zum Objekt der Begierde. Bei zwei Büros gelang es den Unbekannten die Tür gewaltsam zu öffnen und Zutritt zu erlangen, bei drei weiteren scheiterten sie an der Zugangsmöglichkeit. Trotzdem gelang es den Tätern Beute im Wert von etwa 800 zu machen. Unter anderen entwendeten sie einen Laptop, Bargeld und ein Baustellenradio.

