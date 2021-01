Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am 14.01.2021 gegen 16:00 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw Kia Ceed die Kreisstraße von Stobra in Richtung Kösnitz in der Absicht nach links in einen Wirtschaftsweg, welcher nach Utenbach führt, abzubiegen. Dabei übersah er einen VW Golf welcher aus Richtung Kösnitz entgegen kam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 59-jährige Fahrer des Pkw VW Golf verletzt wurde. Der Schaden am Pkw Kia wird auf 25000 EUR und der am VW Golf auf 15000 EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr farbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell