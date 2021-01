Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heimweg nun zu Fuß

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund von abgelaufenen Kennzeichen wurden Polizeibeamten am Mittwoch auf einen Opel aufmerksam. Dieser stand zwar ordnungsgemäß geparkt in der Richard-Wagner-Straße in Eisenberg, allerdings wurde bei weiterer Recherche bekannt, dass diese Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Doch der Pkw war den Beamten nicht unbekannt. In der Vergangenheit ist er bereits mehrfach mit gestohlenen Kennzeichen angefallen, sodass er diesmal, nach Anordnung durchs Gericht, sichergestellt wurde. Der unbekannte Fahrzeugnutzer musste nun den Weg nach Hause zu Fuß antreten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell