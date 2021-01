Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weihnachtsbaum in Brand gesetzt

Jena (ots)

Einen Weihnachtsbaum und eine Papiermülltonne setzten am Mittwochabend Unbekannte am Magdelstieg in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen, sodass keine Gefahr für weiter Objekte oder Personen entstand. Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell nicht vor.

