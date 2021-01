Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Lagertür gescheitert

Jena (ots)

In den Lagerraum einer Gaststätte in der Erlanger Allee versuchten Unbekannte im Laufe der vergangenen Woche einzudringen. Sie bauten die angebrachte Überwachungstechnik sorgsam ab, rissen das Schloss heraus und versuchten folglich in das Lager einzubrechen. Allerdings scheiterten der oder die Täter und entkamen unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 180 Euro.

