Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weitere Spiegelgläser entwendet

Jena (ots)

Auch am Mittwoch wurden weitere Diebstähle von Autospiegelgläsern bekannt. In der Paul-Schneider-Straße und in der Judith-Auer-Straße in Jena wurden die Gläser samt Elektrik abmontiert. Die Besitzer eines BMW und eines Daimlers erstatteten eine Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise auf die möglichen Täter gibt es aber aktuell noch nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell