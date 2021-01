Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Von Dienstag zu Mittwoch brachen unbekannte Täter zwei Schlösser einer Garage in der Christian-Zimmermann-Straße mittels unbekanntem Hebelwerkzeug auf. Die Täter entwendeten augenscheinlich nichts. Der Schaden an den Schlössern beläuft sich auf 50 EUR.

Am Mittwochmorgen befuhr eine 32-Jährige mit ihrem Pkw Audi die Zottelstedter Straße in Richtung Niederroßla, als sie aufgrund Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Ortseingangsschild von Niederroßla prallte. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von ca. 500 EUR.

Am Mittwochabend war ein 33-Jähriger mit seinem PKW Mercedes zwischen Wersdorf und Niederroßla unterwegs, als er aufgrund winterglatter Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, dabei einen Leitpfosten umfuhr und sich komplett auf der Fahrbahn drehte, bevor er entgegen der Fahrtrichtung mit der Fahrzeugfront in einen Erdwall neben der Fahrbahn einschlug. Der Fahrer verletzte sich und musste ins Klinikum verbracht werden. Am Mercedes entstand Totalschaden. Die Straße musste für eine Stunde komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell