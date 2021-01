Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenbolde

Jena (ots)

In der Stauffenbergstraße in Jena meldete eine 38-jährige Fahrzeugbesitzerin am Dienstagabend, dass sich zwei scheinbar stark alkoholisierte Männer an ihrem Fahrzeug zu schaffen machen. Die Polizeibeamten konnten die beiden Trunkenbolde schnell feststellen. Als die beiden Männer nach ihren Dokumenten gefragte wurden, war einer der beiden Männer, aufgrund seiner Alkoholisierung, nicht in der Lage die Personalien bekannt zu geben. Er wurde dann ins Krankenhaus gebracht. Sein 36-jähriger Trinkkumpane allerdings leistete erheblichen Widerstand. Er versuchte die eingesetzten Beamten während der Maßnahme zu beißen und Kopfnüsse zu verteilen. Dafür durfte der junge Mann die folgende Nacht dann in der Zelle verbringen und muss sich nun wegen Widerstand verantworten. An dem Fahrzeug der Mitteilerin entstand aber glücklicherweise kein Sachschaden.

