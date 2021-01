Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand provoziert

Jena (ots)

In einer Tankstelle in der August-Bebel-Straße in Jena kam es am Dienstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei, dass ein problematischer Kunde in Geschäft sei, der verbal sehr ausfällig ist und sich nicht beruhigen will. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, eskalierte dann die Situation. Der 29-Jährige wurde renitent und ging auf die eingesetzten Beamten los, sodass diese den Störenfried mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden bringen und Fesseln mussten. Der Mann aus der Ukraine muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell