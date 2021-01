Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegelgläser entwendet

Jena (ots)

Einen etwas außergewöhnlichen Diebstahl meldete am Dienstagmorgen ein 62-Jähriger aus Jena. Der Mann hatte seinen Pkw BMW in der Dorothea-Veit-Straße geparkt. Als er nun, gegen 08:00 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte die Spiegelgläser beider Außenspiegel entwendet haben. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Ein weiterer BMW wurde nur kurze Zeit später in der Richard-Zimmermann-Straße beschädigt vorgefunden. Auch hier haben Unbekannte beide Spiegelgläser gestohlen und zudem noch die Mechanik der Spiegel zerstört, sodass zudem noch ein Sachschaden von etwa 600 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell