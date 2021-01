Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gelogen und doch erwischt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagabend im Bereich des Kreisverkehrs Jenaer Straße in Eisenberg. Wie eine Zeugin mitteilte, wurden mehrere Verkehrsschilder durch einen Pkw umgefahren. Ein weiterer Zeuge konnte eine Kennzeichentafel finden, welche der Verursacher bei der Kollision verloren hat. Zwischenzeitlich kehrte die Unfallverursacherin zum Unfallort zurück und forderte die Herausgabe ihres Nummernschildes. Weiterhin behauptet die junge Frau, dass sie soeben von der Polizei Eisenberg käme und den Unfall bereits gemeldet habe. Dies entsprach aber nicht ganz der Wahrheit, wie sich schnell herausstellte. Der Aufforderung bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, kam die Frau aber nicht nach und entfernte sich zügig wieder. Die eingesetzten Beamten konnten die 35-Jährige aber an ihrer Anschrift antreffen. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

