Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gemeinde ohne Ortsschild

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dass die Ortseingangstafel der Gemeinde Sulza entwendet wurde, stellte am Montagmittag ein Zeuge fest und meldete dies der Polizei. Laut Mitteiler seien wohl auch frische Schuhspuren im Schnee vorhanden, ob diese allerdings im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen ist ungewiss. Einen nichtgemeldeten Verkehrsunfall schlossen die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort aber aus. Der Befestigungsmast wurde durch den oder die Täter in Höhe des Bodens weggebrochen, um so an das Schild zu gelangen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Beutegut im Wert von etwa 500 Euro in unbekannte Richtung.

