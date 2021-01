Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wände beschmiert

Jena (ots)

In der Mittelstraße in Jena haben Unbekannte Sprayer in der Zeit von Sonntag auf Montag drei Hauswände "verziert". Mit hellgrüner Farbe brachten der oder die Täter mehrere Graffitis an, welche einen politischen Hintergrund aufweisen. Unter anderem wurde das Anarchiezeichen an eine der Hauswände gesprayt. Hinweise zu den Tätern liegen aktuell noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell