Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umgestoßen

Jena (ots)

Das Mofa eines 60-Jährigen wurde in der Hugo-Schrade-Straße in Jena beschädigt. Der Mann musste am Montagvormittag feststellen, dass sein Kleinkraftrad umgestoßen wurde. Ein eigenständiges Umfallen schloss der Mann aus und vermutet eher bösen Willen von nicht gut gesonnen Bekannten dahinter. Durch den Fall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell