Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Computertechnik geklaut

Jena (ots)

Hochwertige Computertechnik haben Unbekannte in Laufe des vergangenen Wochenendes aus einem Firmenkeller am Ernst-Haeckel-Platz entwendet. Der oder die Täter verschafften ich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Objekt, gelangten folglich in den Keller und brachen hier gewaltsam den Verschlag auf. Im Anschluss entkamen die Unbekannten mit ihrer Beute im Wert von knapp 6000 Euro.

