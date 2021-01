Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Unbekannte Täter zerstörten im Tatzeitraum von Sonntag zu Montag einen Briefkasten in der August-Bebel-Straße 12 in Apolda, in dem die Briefkastenklappe gewaltsam eingedrückt wurde. Der Schaden wird auf 100 EUR geschätzt.

Einer 36-jährigen Kundin wurde am Montag gegen 17:20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz die Handtasche entwendet, welche sie am Einkaufswagen hängen hätte, während sie ihren Einkauf in den Kofferraum ihres Fahrzeuges lud. In der Handtasche befanden sich ihr Portmonee mit Bargeld diverse Papiere sowie ihre Schlüssel.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 in der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell