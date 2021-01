Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Umsonst verpfiffen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 16 Uhr am Sonntag meldete eine Anruferin, welche aber anonym bleiben wollte, dass in Golmsdorf vor einem Wohnhaus mehrere Fahrzeuge stehen und scheinbar seit den frühen Morgenstunden dort eine Party gefeiert wird. Demnach würden die Nachbarn gegen die Zwei-Haushalte-Regelung verstoßen. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen, konnten lediglich zwei verschneite Fahrzeuge festgestellt werden. Weder die Personen-, noch die Anzahl an Haushalten wurde durch die Bewohner überschritten, sodass sich die besorgte Nachbarin umsonst Gedanken gemacht hat.

