Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Wald aufgegriffen

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag erschien eine 69-Jährige bei der Polizei in Stadtroda. Im Schlepptau hatte sie eine ältere Frau, welche sie beim Spaziergang im Wald aufgegriffen hatte. Die 81-Jährige war im Bereich "Schöne Aussicht" unterwegs und wirkte scheinbar ein weinig orientierungslos. Nach Rücksprache mit dem Klinikum in Stadtroda konnte dann aber die Herkunft der älteren Frau geklärt werden, da sie als Patientin dort aufgenommen war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell