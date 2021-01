Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beim Abbiegen gestreift und beschädigt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Unfallflucht wurde am Sonntagmorgen in Eisenberg bekannt. Ein ordnungsgemäß geparkter Skoda stand in der Kornmannstraße am rechten Fahrbahnrand. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug fuhr nach ersten Erkenntnissen die Kornmannstraße entlang und beabsichtigte in der Folge nach rechts in die Leipziger Gasse abzubiegen. Hier kam es vermutlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der linke Außenspiegel des Pkw-Skoda beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher gibt es derzeit nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell