Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufbruchserie verursacht großen Sachschaden

JenaJena (ots)

Insgesamt sechs Kellerboxen haben unbekannte Täter in der Anna-Siemsen-Straße in Jena aufgebrochen, dies wurde am Sonntagabend der Polizei mitgeteilt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Aus einem Kellerabteil wurden diverse Malerutensilien entwendet, welche einen Wert von circa 50 Euro haben. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

