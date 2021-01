Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Eingangstür gescheitert

JenaJena (ots)

Vergebens versuchten Unbekannte in Jena in ein Mehrfamilienhaus in der Merseburger Straße einzudringen, dies teilte am Sonntagmittag ein Zeuge der Polizei mit. Vor Ort konnten mehrere frische Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Mit einem unbekannten, etwa 1cm breiten Werkzeug wollten der oder die Täter die Tür öffnen und sich folglich Zutritt zum Objekt verschaffen. Durch das Hebeln entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Ins Wohnhaus gelangten die Unbekannten allerdings nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641- 81 1503

E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell