Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 11.01.2021

WeimarWeimar (ots)

Verunfallt

Eine Streifenbesatzung unterstützender Polizisten aus Erfurt stellte in der vergangenen Nacht einen Unfall zwischen Umpferstedt und Mellingen fest. Beide Insassen des Seats wurden hierbei aus dem Fahrzeug geschleudert. Vermutlich waren sie nicht angeschnallt. Wieso der Pkw von der Straße abkam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhäuser verbracht. Die Fahrbahn der B87 war bis ca. 3:30 Uhr teilweise voll gesperrt. Es werden dringend Zeugen zum Unfallhergang gesucht. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten sich unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei in Weimar zu melden.

Duelliert

In einer Umpferstedter Wohnung hielten sich gestern Abend mehrere Personen auf. Zwischen zwei der anwesenden Männer (24-64 Jahre) kam es zu einem Kräftemessen beim Armdrücken. Dies geriet aufgrund noch nicht bekannter Umstände außer Kontrolle zu einer handfesten Schlägerei unter den Beteiligten. Zwei Männer (28, 32) mussten mit teilweise schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Neben den Körperverletzungsdelikten wird auch wegen des Verdachts auf den Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Rad gefunden / Rad verschwunden

Am Sonntagabend hat ein Passant in einem Gebüsch am Parkplatz des Hauptfriedhofes ein sog. Lastenfahrrad entdeckt. Da ihm der Umstand eigenartig vorkam, informierte er über seinen Fund die Polizei. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Rad um eines handelt, dass in der Nacht vom 04. auf den 05.01.21 aus einem Keller in der Paul-Klee-Straße entwendet wurde. Es konnte noch am Abend an die Besitzerin zurückgegeben werden.

Auf so viel Glück hofft nun wahrscheinlich auch ein 43-Jähriger aus Weimar Nord. Gestern fiel ihm auf, dass auch in seinen Keller eingebrochen wurde. Unbekannte entwendeten dann hieraus ein Rennrad der Marke "Diamant".

Berauscht unterwegs

Kurz nach dem Sonntagmittag wurde in der Rießnerstraße ein Pkw Ford in eine Verkehrskontrolle gewunken. Bei dem 41-jährigen Fahrzeugführer stellten die Beamten im Verlauf der Kontrolle den Geruch von Alkohol fest. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Noch vor dem Mittag geriet in Magdala ein Mann aus Umpferstedt in seinem BMW in eine Verkehrskontrolle. Auch die Fahrtauglichkeit des 47-Jährigen war beeinträchtigt. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen vor Fahrtantritt. Zur genauen Bestimmung der Konzentration musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Beiden wurde die Weiterfahrt vorerst untersagt. Beide erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell