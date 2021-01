Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 10.01.2021

Einbruch in Keller

In der Zeit vom 06.01.2021 bis zum 09.01.2021 drangen unbekannte Täter in einen Keller in Apolda, Schulbergstraße ein. Die Täter beschädigten das Türschloss und betraten den Keller. Nach einer ersten Übersicht wurden keine Gegenstände entwendet. Der Schaden an der Kellertür beträgt ca. 50,- Euro.

Haustür beschädigt

Am Sonntag, 10.01.2021, 00:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter eine Hauseingangstür in Apolda, Bachstraße. Aus nicht bekannten Gründen trat der Täter mehrfach mit dem Fuß gegen die Tür. Dabei wurde das Türblatt beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Martinsgasse. Zum Täter liegen keine weiteren Angaben vor. An der Eingangstür entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

Verkehrsunfall

Am 09.01.2021, 05:25 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Kreisstraße zwischen Niedertrebra und Schmiedehausen. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Straße aus Richtung Schmiedehausen kommend. Ca. 200 m vor Schmiedehausen kam der verantwortliche Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Beim Unfall wurden keine Personen verletzt. Am Pkw VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geboren und abgeschleppt werden.

