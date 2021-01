Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sinnlose Zerstörung

JenaJena (ots)

In der Zeit vom 17.12.2020 bis zum 27.12.2020 brachen Unbekannte am Stadtrodaer Skulpturenweg Höhe Breiter Weg die 'Spar-Skulpturen-Sau' auf und entwendeten darin befindliche Spendengelder, die grundsätzlich zur Erhaltung und Erweiterung des Skulpturenweges bestimmt waren. Des Weiteren zerstörten sie in unmittelbarer Nähe eine Sitzbank.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 036428/640 zu melden.

