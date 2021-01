LPI-J: Medienbericht der PI Weimar vom 08.01.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Kaputter Lkw

Gestern Vormittag musste die Berkaer Straße zwei Stunden halbseitig gesperrt werden, da eine Landmaschine eine nicht unerhebliche Menge Öl verloren hat. Von der Kreuzung Berkaer Straße / Henry-van-de-Velde-Straße bis zur nahegelegenen Tankstelle war die Feuerwehr über längere Zeit mit den Reinigungsarbeiten beschäftigt. Wie sich vor Ort herausstellte, drehten Unbekannte die Manschetten heraus, die den Öltank unter dem Fahrzeug verschließen. Während der letzten zwei Tage war das Gefährt gegenüber der Aral-Tankstelle in der Berkaer Straße abgestellt gewesen. Der Nutzer gab außerdem an, dass es nicht der erste Vorfall dieser Art in der Vergangenheit war. Bereits vor einigen Wochen wurden die Hydraulikschläuche an der Maschine, die zu forstwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt wird, angebohrt und damit erheblicher Sachschaden verursacht. Zeugen, die Personen wahrgenommen haben, welche mit der Manipulation in Zusammenhang stehen können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Herrchen gesucht

Polizeibeamte der PI Weimar kamen gestern Abend um kurz nach 20:00 Uhr in Utzberg zum Einsatz. In der Erfurter Straße war ein schwarz, brauner Hund ohne sein Herrchen unterwegs. Das Tier, unbekannter Rasse, hat eine ungefähre Schulterhöhe von 50 cm. Es gab keine Hinweise auf den Halter, so dass er den Mitarbeitern des Tierheims Sömmerda übergeben wurde.

Haftbefehl

Im Ergebnis mehrmonatiger Ermittlungen der Polizeiinspektion Weimar wurde bereits im Juli vergangenen Jahres Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Kranichfelder erlassen und vollstreckt. Nach zwei Verhandlungstagen wurde der Angeklagte nunmehr am vergangenen Montag durch das Amtsgericht Weimar, u.a. wegen Körperverletzung und der wiederholten Begehung besonders schwerer Fälle des Diebstahls, zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

