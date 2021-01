Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel Gas gegeben und Anzeige kassiert

Weil sich ein Mopedfahrer nicht an die vorgeschrieben Geschwindigkeit hielt, wurde eine Streifenwagenbesatzung am Donnerstagabend in Camburg auf den jungen Mann aufmerksam. Anstatt der erlaubten 30 fuhr dieser 50 km/h. Soweit zwar nicht schön, aber nicht ganz so dramatisch. Es wäre eine Ordnungswidrigkeit. Jedoch verschlimmerte der 16-Jährige selbst seine Situation bei der anschließenden Kontrolle. Von sich aus gab er zu, dass er sein Moped frisiert hat. Dadurch fährt es jetzt knapp über 80 kmh. Da er hierdurch die Fahrzeugklasse geändert hat, muss er sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Sein Moped ist auch erst einmal weg, es wurde sichergestellt.

