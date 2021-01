Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Völlig berauscht verunfallt

Saale-Holzland-KreisSaale-Holzland-Kreis (ots)

Völlig berauscht verursachte am Donnerstagabend ein 18-Jähriger einen Unfall in Bad Klosterlausnitz und wurde dabei selbst verletzt. Der junge Mann, welcher mit dem Fahrzeug seiner Mutter unterwegs war, fuhr auf der Köstritzer Straße in Richtung Tautenhain. Kurz vor dem Kristallbad kollidierte der 18-Jährige mit einer Bordsteinkante und beschädigte dabei die Vorderachse. Ungehindert dessen fuhr er weiter und stieß kurz drauf mit zwei Mauern und zwei Betonpfeilern eines Grundstückes zusammen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug stark beschädigt und beide Airbags lösten aus. Der Unfallverursacher, welcher unter dem Einfluss von berauschenden mitteln stand, wurde leicht verletzt und ins Klinikum gebracht.

