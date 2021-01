Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Brand gesetzt

JenaJena (ots)

Drei bisher unbekannte Personen haben in der Nacht zu Freitag am Steinweg in Jena eine Mülltonne in Brand gesetzt. Das Behältnis, welches ein Volumen von 1000 Litern umfasste, brannte vollständig ab. Dabei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Ein Zeuge konnte drei Personen (2x männlich, schwarz gekleidet und 1x weiblich mit blondem Topfschnitt und Fahrrad unterwegs) dabei beobachten, wie diese die Mülltonne, gegen 23:40 Uhr, anzündeten und anschließend unerkannt flüchteten.

